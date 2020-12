Zo vieren René le Blanc, Maarten van Rossem, Bruls en andere bekende namen kerst: ‘Met weinig mensen samen? Lig ik niet wakker van’

,,Het is een hele drukke kerst. Eerste kerstdag is m’n partner Jolanda jarig, maar we kunnen niet samen zijn. Het is niet anders. Ik ben dan te gast bij de 5 Uur Show. Met zo’n tv-opname ben je zeker een halve dag kwijt. Normaal neem ik Jolanda mee. Dat mag nu niet door de aangescherpte coronaregels. Ze krijgt gelukkig wel visite. Kerstavond vieren we goed samen, hoor. Dan komt ook mijn schoonmoeder, m’n dochter en mijn ‘bonusdochter’ zoals ik de dochter van Jolanda noem. Jammer dat we niet met meer mensen samen kunnen zijn. We vieren kerst verder in etappes: Jolanda krijgt eerste kerstdag nog bezoek. Tweede kerstdag is zij werken en maak ik er wat gezelligs van thuis.”



,, Voor de meesten was het een slecht jaar, maar voor mij was 2020 helemaal top. Meedoen aan Ik geloof in mij heeft me veel gebracht. De agenda puilt uit. 2021 is nog niet begonnen of ik heb al 230 boekingen, allemaal voor vanaf april. Niet te geloven. Dat m’n nummer If I tell you zo’n succes zou zijn, had ik nooit gedacht. Iedereen zingt het mee. Laten we hopen dat het vaccineren snel gaat. Kunnen we komend jaar weer optreden.”



,,Verder wens ik iedereen vooral toe om gezond te blijven. Gezondheid is het allerbelangrijkste in het leven, daar zijn we dit jaar wel achter gekomen.”