Zo wordt het oude V&D-complex: 180 stadswoningen, winkels en werkruimten en een park op het dak

Vijf vragen 18-jarige bezwijkt op hardstyle­feest: Hoe gevaarlijk zijn partydrugs? En is xtc gevaarlij­ker dan alcohol?

Hoe gevaarlijk zijn partydrugs als xtc? Die vraag is opnieuw actueel, nu een 18-jarige vrouw uit Millingen afgelopen weekend volgens de politie vermoedelijk is overleden na gebruik van drugs. Dat gebeurde op een hardstylefestival in het Brabantse Haaren. Zijn de zorgen over drugsgebruik die bij veel mensen leven terecht? En hoe gevaarlijk zijn drugs ten opzichte van alcohol?

22 november