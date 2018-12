Zo ziet de nieuwe dijk voor het Waalfront in Nijmegen eruit

NIJMEGEN - Het Waalfront in Nijmegen-West krijgt een nieuwe waterkering met een groene dijk. Ter hoogte van de Honig is een stevige keermuur onderdeel van de bebouwing.

De bouw van de nieuwe waterkering wordt meegenomen bij de aanleg van de woonwijk. Kosten: 5,2 miljoen euro. Dat wordt opgebracht door de gemeente Nijmegen, de provincie Gelderland en Waterschap Rivierenland. Deze partijen ondertekenden hiervoor deze week een overeenkomst.

Volledig scherm © M. Kuster

Doelmatig maar lelijk

Op dit moment zorgen betonnen muren en een damwand voor de bescherming tegen het hoge water. Deze waterkering is neergezet na het hoge water van 1995 om fabrieken te beschermen. De kering is doelmatig, maar oerlelijk: zoiets wil je niet in een woonwijk.

In het nieuwe plan is een groene dijk voorzien die wordt opgenomen in een parkachtige omgeving. Zo komt er aan de rivier ter hoogte van het voormalige slachthuis een park. De nieuwbouwwijk gaat Waalkwartier heten. Grenzend aan de Waalhaven komt hoogbouw op een dijk die die met trappen naar de haven loopt. Ook aan de westkant van het Waalfront wordt de dijk groen. Waar eens Fort Krayenhoff stond, wordt de waterkering onderdeel van een park dat verwijst naar de historie. Verderop bij de wijk Batavia is de dijk ook een groene zone.

Honigterrein

Uitzondering is het Honigterrein. Daar wordt de waterkering van steen. De beschermwand gaat achter de oude Honig lopen en wordt deel van de nieuwbouw, bijvoorbeeld van parkeergarages. De tekeningen laten bovengronds stoere muren zien. Een stuk van de oude fabriek blijft staan maar komt buitendijks te liggen. Het gaat om het Oscar Leeuwgebouw, dat nu onder meer wordt gebruikt door restaurant De Meesterproef en brouwerijcafé Stoom, en het pand aan de Waal waar muzieklokaal Brebl in zit. Deze zone kan bij extreem hoogwater onderlopen. Daarom wordt de inrichting hoogwaterbestendig. Voordeel is dat er wat af kan van de huidige waterkering. Nijmegen wil er aantrekkelijke pleinen aan de rivier van maken.

Ontwikkeling wijk

De ontwerpen voor de dijk en keermuren worden in 2019 en 2020 verder uitgewerkt. De woningbouw in Nijmegen-West is nog in volle gang en loopt zeker tot 2025. Op dit moment verrijst aan de westelijke kant de wijk Batavia en wordt volgend jaar gestart met de aanleg van het Fortpark, waar ook drie woontorens in komen. Aan de oostkant is het Dijkkwartier, de zone langs de Weurtseweg, het eerst aan de beurt.