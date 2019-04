Zo ziet de ravage eruit na de explosie in treinstel Nijmegen

UPDATE / VIDEO Dode door ontplof­fing in trein Nijmegen: ‘alles trilde’

17:10 NIJMEGEN - Op het rangeerterrein bij het Centraal Station in Nijmegen is zondagochtend een man omgekomen bij een grote ontploffing in een geparkeerde passagierstrein. Volgens de politie was er één persoon in de trein aanwezig. Verder zijn er geen slachtoffers.