Zoekactie naar Marga Peperkamp gaat door

vrijdaginterview Gert de Graaf viert jubileum in het oudste café van Nijmegen: ‘Alles verandert voortdu­rend’

10:44 NIJMEGEN - Gert de Graaf kwam naar Nijmegen om leraar te worden, studeerde aardrijkskunde en geschiedenis, maar belandde door de crisis in 1984 in de horeca. Inmiddels staat hij al 40 jaar achter de bar, waarvan 25 jaar in zijn eigen café In de Blaauwe Hand. In dit oudste café van Nijmegen staat de tijd nooit stil. ,,Alles verandert voortdurend.”