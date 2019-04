Zoektocht geslaagd: Britse kleindochter vindt Nijmeegse familie Vermeulen

„We hadden in 1944 vier Britse soldaten te gast”, vertelt hij. „Alle vier waren ze tegelijk bij ons. Zij sliepen op zolder en wij, voor de veiligheid, in de kelder. Webster vertelde dat hij getrouwd was en kinderen had. Voor zijn zoontje liet hij een militair pakje maken in Nijmegen. Ik heb toen model gestaan voor de maten, omdat ik even oud was. En wat zijn kleindochter zegt, dat hij vaak sigaretjes stond te roken, kan ik me ook nog goed herinneren.”



De familie was niet het enige gezin met soldaten over de vloer, vervolgt Vermeulen. „Vlak bij onze straat stond vroeger een schoenenfabriek waar Britten gelegerd waren. Toen de vraag kwam of de jongens een paar weekjes vakantie mochten vieren bij de mensen thuis, gingen veel buurtgenoten daarop in. De straat stond vol met legervoertuigen, echt een happening.”



Ton Vermeulen en zijn vrouw zijn in 1992 in Engeland geweest, op bezoek bij twee van de vier Britse veteranenfamilies. Die gezinnen zijn ook naar Nijmegen gekomen, vertelt hij. „Het is ons toen helaas niet gelukt de andere twee families te vinden. Dat we elkaar binnenkort alsnog kunnen ontmoeten, vind ik zo bijzonder. Alsof het zo moest zijn.”