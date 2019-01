Zoektocht met hulp van honden naar vermiste Marga (60) in Nijmegen

Dief op heterdaad betrapt: van wie zijn de fiets en die kratjes bier?

17:01 NIJMEGEN - Een man is woensdagmiddag door de politie op heterdaad betrapt toen hij poogde te stelen uit een schuur in de Nijmeegse wijk Neerbosch-Oost. De man had tijdens die poging een fiets en drie kratjes bier bij zich die volgens de politie mogelijk ook afkomstig zijn van diefstal uit dezelfde wijk.