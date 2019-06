Zomernota: mogelijk tekort van 6 miljoen in Nijmegen

Ook Nederland­se Akademie lyrisch over profiel­werk­stuk van leerling Dominicus College

12 juni NIJMEGEN - Joris de Man van het Dominicus College in Nijmegen heeft met zijn profielwerkstuk ook de eerste prijs gewonnen in de categorie Natuur & Techniek van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen (KNAW). De jury is lyrisch: ‘Dit is buitencategorie’.