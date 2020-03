Zon, muziek en een drankje: met straatdisco even de corona-ellende vergeten in Nijmegen

‘Anderhal­luf meterrrr...’ schalt uit politiewa­gen; impact corona op Nijmeegse voedsel­bank is groot

28 maart NIJMEGEN - De coronacrisis treft ook de Voedselbank. Bij afdeling Nijmegen-Overbetuwe is het vrijwilligersbestand veranderd en worden meer pakketten thuisbezorgd. Dat is even wennen, voor zowel klanten als vrijwilligers.