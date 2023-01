Zonder gids door het donkerste museum van de wereld: MuZIEum wordt moderner en interactiever

Topjaar voor muZIEum met 39.000 bezoekers

NIJMEGEN - Met 39.000 bezoekers was 2018 voor het muZIEum in Nijmegen ‘een topjaar met recordaantallen’. Dat zijn er 5.000 meer dan het jaar daarvoor: in 2017 wisten 34.000 bezoekers het museum te vinden. Bijzonder hieraan is dat al deze bezoekers persoonlijk worden rondgeleid door een blinde of slechtziende gids.

4 januari