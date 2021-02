Zonder miljoenen van gemeente is het ‘over en uit’ voor Valkhofmuseum

UPDATE Al 21 après-skiërs bekeurd in Kronenbur­ger­park; Bruls dreigt met sluiting Nijmeegs ‘winter­sport­park’

17:39 NIJMEGEN - Als grote groepen volwassen blijven ‘après-skiën’ in het Nijmeegse Kronenburgerpark, dreigt burgemeester Hubert Bruls het gebied te sluiten. Het is de afgelopen dagen veranderd in een mini-wintersportoord waar coronaregels massaal worden overtreden. Maar de tijd van waarschuwen is voorbij.