Zonstraat verandert in afgegrendelde zone na steekpartij die vrouw het leven kost

Vrouw overleden bij steekpar­tij in Nijmegen, man (50) opgepakt

5 februari NIJMEGEN - Bij een steekpartij in een flatwoning aan de Zonstraat in de Nijmeegse wijk Heseveld is dinsdagavond een vrouw overleden. Een verdachte is daarbij opgepakt. Het gaat om een 50-jarige man, zo heeft een politiewoordvoerder later op de avond bekendgemaakt.