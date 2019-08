Zoon van politieman: ‘Het werd tijd dat de andere kant van de politie in oorlogstijd werd belicht’

NIOD-ONDERZOEK NI­OD-onderzoe­ker: ‘Bij Nijmeegse politie heerste de verzets­geest’

9:45 NIJMEGEN / AMSTERDAM - Het heersende beeld over de Nederlandse politie in oorlogstijd liegt er niet om. Collaborateurs waren het, moffenknechten die Joden uit hun huizen te haalden en hun bezittingen inpikten. Het klopt dat de politie als organisatie een zeer kwalijke rol heeft gespeeld. Maar er is ook een kant waar lang over is gezwegen: die van het verzet binnen de politie.