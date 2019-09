Zoon van wereldberoemde zanger Bono vanavond in Nijmegen, komt pa ook?

NIJMEGEN - De zoon van de wereldberoemde zanger Bono, de leadzanger van de Ierse rockband U2, komt vanavond naar Nijmegen. Frontman Elijah Hewson, die sterke gelijkenis vertoont met oude foto’s van zijn vader, treedt in Merleyn op met zijn band Inhaler. De grote vraag is natuurlijk: is zijn vader er ook bij?

Het concert was in twee dagen volledig uitverkocht. Via Ticketswap zoeken momenteel 140 mensen nog naar een kaartje, terwijl er geen enkele wordt aangeboden.



Dat het optreden van de Ierse rockers zo snel is uitverkocht, is een unicum voor Merleyn, zo laat woordvoerder Koos Hornman weten. ,,We waren daar flink verrast door. Het gebeurt zelden dat het zó snel gaat. En Inhaler is eigenlijk nog maar een beginnend bandje. Natuurlijk speelt het mee dat Bono de vader is.”

Glimp van Bono

Mogelijk hopen sommige concertbezoekers ook een glimp op te vangen van Bono zelf. Bij verschillende eerdere optredens stond zijn vader in het publiek toe te kijken. Dat gebeurde recentelijk bijvoorbeeld bij optredens in de Button Factory in Dublin en tijdens Oud en Nieuw in Ierland op het Custom House Quay.

De kans dat Bono vanavond ook daadwerkelijk in Nijmegen is voor het concert, is zeer klein. ,,De band wil juist af van de nadruk op zanger Bono. Om die reden spelen de muzikanten ook graag in een kleine zaal als Merleyn in plaats van alleen op grote podia. Het was een wens van de band om hier te spelen en niet bijvoorbeeld in Doornroosje”, zegt Hornman.

Ook op Appelpop

Naast zanger Elijah Hewson bestaat de rockband uit bassist Robert Keating, drummer Ryan McMahon en lead-gitarist Josh Jenkinson. De bandleden begonnen op de middelbare school en brachten dit voorjaar hun eerste single uit: It Won’t Always Be Like This. Daarop is te horen dat Hewson ook qua stem als zijn vader klinkt.