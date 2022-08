Zorgcentrum Griffioen zet de deur open voor het hele Waterkwartier

Extra publiek naar Museum Het Valkhof na mooie recensies over ‘ontroeren­de’ expositie Moving Stories

NIJMEGEN - Ruim drie maanden na aanvang besteden landelijke media aandacht aan de expositie Moving Stories in het Nijmeegse Museum Het Valkhof. Hun mooie woorden - ‘sublieme tentoonstelling’ en ‘ontroerend’ - helpen. Het aantal bezoekers is gestegen van duizend naar 1500 per week.

17 augustus