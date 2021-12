Zorgen om drugdumpingen in Nijmegen: ‘Slecht voor het milieu en kost de maatschappij handenvol geld’

Dat blijkt uit cijfers die het stadsbestuur heeft gegeven naar aanleiding van vragen van het CDA in Nijmegen. Tot en met oktober zijn in Nijmegen acht dumpingen van drugs bekend bij de gemeente en politie. Dat zijn er al twee meer dan vorig jaar. Daarmee loopt Nijmegen overigens in pas met de regio: in heel Gelderland is sprake van een toename van het aantal drugsdumpingen, na een afname in de afgelopen jaren.