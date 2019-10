Zorgen om economische daklozen in Nijmegen: ‘Dit kan iedereen overkomen’

Het college van B en W heeft de cijfers gepubliceerd naar aanleiding van vragen van D66. Die partij maakt zich zorgen om het groeiende aantal dak- en thuislozen in de stad, nadat in augustus van dit jaar bekend werd dat het aantal daklozen in Nederland in tien jaar tijd is verdubbeld.

Aantal stabiel

In Nijmegen en omgeving is dat aantal in ieder geval de laatste paar jaar redelijk stabiel, zo blijkt uit de cijfers. Waren in 2018 477 daklozen bekend bij opvanginstellingen in Nijmegen en omgeving, in de voorgaande jaren hadden respectievelijk 514 (2016) en 543 (2017) mensen in de regio Nijmegen geen dak boven hun hoofd. Ter vergelijking: in Arnhem zijn er circa 300 daklozen. Die stad heeft de afgelopen jaren extra geld vrijgemaakt om het aantal daklozen terug te brengen.