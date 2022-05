Zorgen om toenemende parkeerdruk door bouw 114 appartementen in Nijmegen-West

Plan voor 110 woningen op Batava-ter­rein stuit op weerstand

NIJMEGEN - Projectontwikkelaar MWPO wil zo’n 100 tot 110 woningen bouwen op het Batava-terrein aan de Weurtseweg in Nijmegen-West. Die moeten deels in en achter de oude boterfabriek komen, deels in vier appartementengebouwen die naast dit monumentale pand worden geplaatst. In de buurt is veel weerstand tegen de plannen omdat ze het voor deze plek te massaal vinden en het groen willen behouden.

