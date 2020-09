Zorgmedewerkers protesteren met ludieke actie: ‘Willen anderen in onze schoenen staan?’

UPDATE Nijmeegs café Samson per direct gesloten wegens corona-fout: ‘Gasten stonden veel te dicht bij elkaar’

30 augustus NIJMEGEN - Café Samson aan de Houtstraat in het centrum van Nijmegen is zaterdagavond per direct gesloten door de gemeente. Het café moet voor onbepaalde tijd dicht omdat de coronaregels niet zijn nageleefd.