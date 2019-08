Zorgt een hittegolf echt voor meer sterfte? ‘We hebben in een jaar meerdere pieken’

Brandweer en boswachter alert op natuur­brand na droogte Hatertse en Overasselt­se Vennen

9:00 NIJMEGEN - De kans op natuurbranden is groot na deze langdurig droge periode. Brandweer en boswachters houden daarom natuurgebieden als de Hatertse en Overasseltse Vennen aan de rand van Nijmegen, nauwlettend in de gaten. Zo patrouilleert de brandweer met een vliegtuigje. Dit voorjaar was er bij de vennen nog een heidebrand. ,,Zonde, want dat blijft jaren zichtbaar", zegt boswachter Lydie van Santen.