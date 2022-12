Zündappfanaten Will en Betsie vrezen bromverbod: ‘Kom met een ontheffing’

Bromverbod in Nijmegen: stad doet alle benzine­brom­mers, scooters en snorfiet­sen in de ban

NIJMEGEN - Ze stinken, maken lawaai en vervuilen de lucht. Daarom wil het stadsbestuur alle brommers, scooters en snorfietsen met verbrandingsmotor uit Nijmegen weren. Over iets meer dan twee jaar zijn de echt ‘vieze’ exemplaren al taboe in het centrum. Vanaf 2028 moet in de hele stad een verbod gelden.

29 november