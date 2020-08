Zwaargewond aangetroffen vrouw op balkon in Nijmegen overleden

NEC legt De Treffers na rust op de rug

4 augustus NIJMEGEN - De oefenwedstrijd van De Treffers tegen NEC was dinsdagavond live te zien bij FOX Sports. Alleen voor de echte doorzetters, zullen we maar zeggen. NEC won met 2-0 in Groesbeek, maar vooral in de eerste helft viel er weinig te beleven.