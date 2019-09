Zwaargewonde bij ongeval met brandweerbusje uit Gelderland-Zuid in Duitsland

NIJMEGEN /WEEZE - Een bestelbus van de Brandweer Gelderland-Zuid is maandagochtend betrokken geweest bij een ernstig ongeval op de B9 in Weeze, Duitsland. Het slachtoffer raakte daarbij zwaargewond, de bestuurder van de brandweerbus kwam met de schrik vrij.

De Duitse hulpdiensten kregen de melding van een hulpeloze man op het fietspad langs de Gocher Straße. Nog voor aankomst van de hulpdiensten rende de man de weg op en kwam in aanrijding met het brandweerbusje.



Het slachtoffer, een 53-jarige man uit Weeze, raakte zwaargewond aan het hoofd en is met de traumahelikopter naar het ziekenhuis in Duisburg gevlogen, zo valt te lezen in Duitse media.



‘Bestuurder is erg geschrokken’

De bestelbus van de brandweer was van de logistieke dienst en was op de terugweg van het oefencentrum bij vliegveld Weeze.



,,De collega had net ademluchtcilinders afgeleverd toen de man de weg op schoot. De bestuurder is erg geschrokken, maar liep zelf geen letsel op,” aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.



Het brandweervoertuig liep schade op aan de rechterkant van de wagen. De B9 is bijna de gehele ochtend afgesloten geweest voor sporenonderzoek van de politie.

Beslaglegging