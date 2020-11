Zwaargewonde leraar die 8 meter naar beneden stortte mailt school: ‘Kijk goed naar de leerlingen om’

Mail gestuurd naar leerlingen en collega's

De school gaat vanwege de privacy niet in op hoe het met zijn gezondheid is. ,,Ik kan wel zeggen dat hij alle docenten en de 13 leerlingen die erbij waren, vanochtend een mail heeft gestuurd”, zegt directeur Dionne Tiggelovend. ,,Daar waren we enorm blij mee. Het is goed om te weten dat hij in staat is dat te doen.”



Hij vroeg zich in de mail af of het goed gaat met de leerlingen. ,,De docenten adviseerde hij goed naar ze om te kijken. Ook heeft hij het over een engeltje op zijn schouder dat veel goeds lijkt te hebben gedaan. Hij zegt in de mail dat het perspectief er voor zijn gezondheid positief uitziet.”