Zwanenpaar broedt ganzenei in Stadspark Nijmegen uit: 'Heel uniek'

Hoe het ganzenei terecht is gekomen in het nest van de zwaan, is een raadsel. ,,Ganzen en zwanen hebben hier vaak ruzie. Misschien was het eerst een ganzennest, maar hebben de zwanen ze verjaagd en het nest overgenomen. Dat weet ik natuurlijk niet zeker.’’



Het gansje, dat inmiddels al anderhalve week oud is, ontwikkelt zich goed. ,,Je begint steeds meer verschil te zien met de andere kuikens. De zwaantjes zijn al een stuk groter. Het is nu maar afwachten of het goed blijft gaan, natuurlijk.’’



Spliet is inmiddels verknocht geraakt aan het tafereel en blijft voorlopig peilen hoe het met de beesten gaat. ,,Ik ben niet de enige hoor. Het trekt heel veel bekijks.’’