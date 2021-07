Zwangere huisarts Mieke verzekert met hand op hart én buik: het is beter om je als zwangere te laten vaccineren

Inmiddels is Dubbers 23 weken zwanger en bolt haar buik in volle glorie. En kan ze als lichtend voorbeeld voor al die andere twijfelende toekomstige moeders volmondig beamen dat vaccineren inderdaad verreweg het beste is. ,,Niet alleen omdat het met mijn baby en mij goed gaat. Intussen is ook uit de cijfers bekend dat vaccineren geen bijwerkingen heeft voor zwangere vrouwen en hun baby’s. Omdat waarschijnlijk antistoffen via de moederkoek worden doorgegeven, wordt je baby ook nog eens beschermd tegen covid.”

Tweede prik in februari

In februari al, toen zij nog maar vijf weken zwanger was, haalde Dubbers haar tweede prik. ,,Mijn eerste twijfel over wel of niet inenten kwam vooral omdat in januari nog maar net begonnen was met vaccineren en het vaccin nog nieuw was.



Cijfers over eventuele complicaties of bijwerkingen waren er nog niet. De verwachting was dat het wel veilig was. Maar omdat ze altijd voorzichtiger zijn met zwangere vrouwen, is toen gezegd: wacht nog even, vaccineer je alleen als je wél veel risico loopt.”