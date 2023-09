Distilleer­mu­se­um wint: ProRail moet hek verplaat­sen

Het Gelders Gedistilleerd Museum in Nijmegen heeft de rechtszaak gewonnen die ze tegen spoorbeheerder ProRail had aangespannen. ProRail moet van de rechter binnen een maand een hek verplaatsen bij het spoorwegemplacement in Nijmegen-West.