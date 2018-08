Zwartboek Ton Hendriks 'valt wel mee'

Bart de Groot heeft zijn Persings kerkje los moeten laten

11 augustus BLARICUM - In een ziekenhuis in Blaricum is Bart de Groot, oprichter en al 25 jaar voorzitter van de Stichting het Persings Kerkje, overleden aan hartfalen. De Groot was al enkele maanden ziek. In de regio Nijmegen is hij ook bekend als de manager van de Mississippi Queen, de radarboot (partyschip) die van 1987 tot 1990 Nijmegen als thuishaven had.