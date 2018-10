Zwemles van Ranomi Kromowidjojo, en ook nog op de foto met een handtekening

Politiebu­reaus Gelderland-Zuid in weekend op slot: ‘Onbegrij­pe­lij­ke noodgreep’

20 oktober NIJMEGEN - Het hoofdbureau van de politie in Nijmegen is sinds kort gesloten op zaterdag en zondag. Dat betekent dat in heel Gelderland-Zuid (het district onder de Waal) geen politiebureau meer open is voor publiek, bevestigt politiechef Lute Nieuwerth. Het politiebureau in Arnhem blijft in de weekenden wel gewoon open. De bureaus in Ede, Wageningen en Doetinchem zijn al jaren alleen op zaterdag geopend.