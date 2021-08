Zwemmen voor kankeronderzoek in Nijmegen brengt bijna 1 ton op

,,Dat is een mooi bedrag”, zegt Astrid van Hest, voorzitter van de Nijmeegse organisatie van het zwemevenement, waarbij deelnemers meedoen om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. ,,We wisten pas in mei dat het door kon gaan. En we hadden liever een week later gezeten, omdat het nu nog vakantie is. Maar dat kon niet omdat het Democratiefestival (intussen uitgesteld tot 2022, red.) in dat weekeinde al op de kalender stond. En toch halen we bijna net zoveel op als de vorige keer. Toen was het 97.000 euro.”