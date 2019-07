Zwemmer die verdween bij Ooij overleden

Albert Heijn op station Nijmegen dicht vanwege extreme hitte

18:15 NIJMEGEN - De Albert Heijn op het station in Nijmegen is vrijdag in de loop van de dag gesloten vanwege de extreme hitte. Ook in de winkel zelf was het 37 graden en dus te warm om open te zijn, schrijft de supermarkt op een briefje dat aan de deuren is geplakt.