Zwerf-Polen dagelijks met busjes naar thuisland gebracht

Dat zegt Julia Boele van stichting Barka, dat opvang en vervoer regelt voor dakloze Polen in Nederland. Vooral nu in de zomermaanden is het volgens haar raak. ,,De zomer is een populaire maand voor seizoensarbeid. Veel Poolse arbeiders gaan dan op goed geluk naar Nederland, in de hoop op werk.’’

Schaamte

Meer dan eens komen zij echter van een koude kermis thuis. Seizoensarbeid blijkt lang niet altijd voorhanden. Dat probleem ondervond ook een groep van drie Poolse mannen, die vorige maand naar Nijmegen afreisde. Sinds medio juli verblijft het drietal op het Waalstrand, op zoek naar werk in de regio. Tot op de dag van vandaag slapen zij in het struikgewas nabij het strand, slechts enkele meters verwijderd van de honderden recreanten die iedere avond naar het Nijmeegse stadsstrand komen.

Na een tip kwam de Nijmeegse wijkagent William Nijland ze op het spoor. Hij bracht het drietal in contact met Barka. ,,Schaamte, onwetendheid en de taalbarrière zorgt ervoor dat dergelijke mensen in Nederland tussen wal en schip dreigen te vallen’’, zegt Boele. ,,Als seizoenarbeider uit Polen maak je geen aanspraak op de sociale voorzieningen in Nederland. Vaak hebben ze geen geld voor een terugreis, waardoor ze hier op straat komen.’’

Dwang

Hoe groot de groep rondzwervende Polen precies is, is onbekend. De politie Oost-Nederland kon daar gisteren geen beeld van geven. Op dit moment verblijven volgens wijkagent Nijland alleen al in Nijmegen zeven Poolse daklozen die geen gebruik maken van de mogelijkheid om huiswaarts te keren. Hen dwingen om terug te gaan naar Polen kan de Nederlandse overheid niet. Net zo als dat het in principe niet verboden is om op het Waalstrand te slapen.

Volgens nachtopvang Het Stoelenproject, de gemeente Arnhem en wijkagent Frank Daeseleer heeft Arnhem op dit moment geen last van daklozen uit Midden- en Oost Europese landen. ,,Toevallig troffen wij gisteren een gewonde Pool aan in park Sonsbeek. Hij was mogelijk mishandeld. We hebben contact opgenomen met Barka om hem hier weg te krijgen’’, zegt Daeseleer.

Bemiddeling

Voor de zomer telde hij opeens een zevental Polen en mogelijk ook Roemenen. ,,Zij sliepen in struiken, maar toen zij eenmaal in de gaten hadden hoe de opvang in Arnhem is geregeld zagen wij hen overdag bij opvang Kruispunt. Een aantal zal de nacht hebben doorgebracht in het Stoelenproject. Maar opeens waren ze weg. Misschien zijn er enkelen via bemiddeling van Barka teruggekeerd, maar anderen op eigen gelegenheid. Want het komt echt wel voor dat ze geld bij zich hebben’’, aldus Daeseleer.