‘Zwerffietsen’ onterecht in beslag genomen, nu nauwelijks nog opgehaald

Walter Hamers na zeven jaar weg bij Vierdaagse­fees­ten

8 juni NIJMEGEN - Na zeven jaar vertrekt Walter Hamers als bestuursvoorzitter van de Nijmeegse Vierdaagsefeesten, het grootste evenement van Nederland. Hij treedt per 1 oktober af. Vorig jaar waren zijn laatste Vierdaagsefeesten, want de editie in de derde week van juli is afgelast.