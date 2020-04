Howard Komproe en Najib Amhali lezen kinderen voor in Het Nationaal Hoorspel

VIDEO Met deze tips van ergothera­peu­ten Matthijs en Annedien werk je klachten­vrij vanuit huis

9 april VLISSINGEN - Hoofdpijn na een dag thuiswerken? Stijve schouders en pijn in je onderrug? Misschien ervaar je zelfs wel tintelingen in je vingers of benen. Doordat we nu massaal thuiswerken ontstaan er klachten. Op kantoor kun je met een slinger je bureau omhoog of omlaag bewegen. Heb je een bureaustoel met armleuning. Maar thuis zit je hooguit op je beste eetkamerstoel aan een veel te hoge tafel. En dat is vragen om problemen.