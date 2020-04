Inspiratie nodig voor thuis? Deze tien tips helpen je op weg

Klim in de pen

Back to basics: schrijf een brief of een gedicht. En stop die samen met je lievelingsboek of -bundel in de doos. In het begeleidend schrijven kun je mooi uitleggen waarom dit boek jouw favoriet is. Of welke passages of gedichten je het mooist vindt - en waarom. Sharing is caring. Je kunt er ook kaartjes uit een mindfulnessbox bij stoppen, waarop spreuken, meditatie-oefeningen of inspirerende quotes staan. Die zijn vaak fraai vormgegeven en er zit altijd wel iets bij wat bij iemand past.