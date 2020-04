Weet jij wat we vieren met Pasen? Speel de quiz

Lezers sturen paasgroet­jes: zit er eentje voor jou bij?

12 april Geen paaseieren zoeken bij oma in de tuin, geen wedstrijdjes eieren eten, geen familiebrunches of borrel met vrienden. In deze tijd van corona wordt Pasen een feestdag vanachter het glas of via een videoverbinding. Lezers doen hun familieleden, vrienden en kennissen de groeten via een lief bericht op deze site. Blader hieronder door een selectie van de hartverwarmende paasgroeten.