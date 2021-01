Annemarie gaat viraal nadat ze in hotel zit op kosten van verbouwende buurman

Door alle negatieve verhalen over relschoppers dreigt een positief bericht nogal eens te worden ondergesneeuwd. Annemarie bewijst dat er niet getwijfeld hoeft te worden aan de goedheid van de mens. Wanneer nét haar tentamenweek begint, start er een verbouwing bij de buren. Maar dan krijgt Annemarie een berichtje van de buurman. ‘Boek een werkplek in het Lloyd-hotel en stuur me een tikkie.’

Annemarie is freelance sportjournalist en startte in september met de Pabo-opleiding in deeltijd. Net wanneer haar tentamenweek begint, is er een verbouwing gepland bij de buren. ,,Dit hoorde ik van de huisbaas. Het sloopwerk zou precies in mijn tentamenweek vallen. Ik heb toen gelijk contact opgenomen met mijn buurman om het een en ander te vragen. Hij brak me meteen af en zei: ‘Als je in de problemen zit, boek je een kamer in het Lloyd-hotel’”, vertelt Annemarie.

Toch wil ze een poging doen om het anders op te lossen. Voorheen ging ze nog wel eens naar haar ouders. Maar nu de Britse coronavariant zich snel verspreidt, blijft zij toch liever op afstand. ,,Ik heb nog gezocht naar andere mogelijkheden, maar dat leek uiteindelijk geen optie te zijn.” Toen Annemarie dat aan haar buurman liet weten, stond hij erop dat zij een kamer zou boeken in het hotel.

Tekst gaat verder onder tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dankbaar

Uiteindelijk nam Annemarie het aanbod aan. Ze is haar buurman ontzettend dankbaar en vindt het fijn dat hij haar stress heeft kunnen wegnemen. ,,Hoewel we geen persoonlijke band hebben en elkaar normaal gesproken enkel gedag zeggen, dacht hij met mij mee en kwam hij met deze oplossing. Hup, geen woorden maar daden. Hij heeft hetzelfde gedaan voor de andere buurman.”

Niet alleen de buurman, maar ook de receptionisten van het hotel leefden met Annemarie mee. ,,Bij de receptie wisten ze dat ik hier was voor mijn tentamens. Toen ik uitcheckte bij de balie zei de receptioniste: ‘Hoe ging ’t schat? We hebben hier allemaal aan je lopen denken’.”

Social media

Nadat Annemarie er een bericht over plaatste op Twitter, ontving ze talloze likes en reacties. ,,Ik wilde het op Twitter zetten om te laten zien dat er in deze barre tijden nog steeds goede dingen gebeuren.” Annemarie is blij met de reacties die ze heeft ontvangen. ,,Door die reacties merkte ik dat er behoefte is aan dat saamhorigheidsgevoel dat we vorig jaar in maart hadden. Mensen vinden het fijn om te lezen dat dit soort dingen toch nog gebeuren.”

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met The Best Social Media.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: