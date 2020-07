Carola doet mee aan Alternatieve Vierdaagse: ‘Hopen dat we gladiolen krijgen’

Indebuurt AlmeloDe Nijmeegse Vierdaagse gaat dit jaar spijtig genoeg niet door. Carola uit Almelo zou dit jaar voor de vijftiende keer meelopen. Maar gelukkig is er een alternatief: Carola doet mee aan de Alternatieve Vierdaagse , met haar beste vriendin Aike. ,,We hebben er zin in, zeker omdat we nog een leuk aandenken krijgen ook!”

De 35-jarige Carola Regts heeft wat met wandelen. ,,Dat kun je wel zeggen ja”, lacht ze. ,,Ik heb door de jaren heen al heel veel medailles verzameld. Ik doe dan ook mee aan wandelevenementen in heel Europa.” Carola is actief op het wandelforum Walkers4Walkers en ze is lid van de IML, de International Marching League. Met deze organisatie loopt ze ene na de andere wandeltocht binnen Europa.

Vijftiende Vierdaagse

,,Ik wilde dit jaar weer samen met mijn beste vriendin Aike de Vierdaagse lopen. Het zou voor mij de vijftiende keer worden en voor Aike de achtste keer. Maar helaas gaat het niet door. Dat zagen we al een beetje aankomen, maar het is toch jammer. We hebben gehoord dat iedereen die zich voor dit jaar had aangemeld en betaald, volgend jaar zeker mee kan doen. Dus daar hopen we dan maar op.”

Waar komt die liefde voor wandelen en de Vierdaagse vandaan? ,,Dat begon toen ik een keer met mijn vader tv zat te kijken, een programma over de Vierdaagse van Nijmegen. We besloten ons op te geven en hebben de eerste keer samen uitgelopen. Ik heb daarna elk jaar meegedaan. Soms liepen dan ook mijn vader of moeder mee. En toen had iedereen van ons een kruisje, behalve mijn broertje. Juist hij, met zijn grote mond. Hij heeft toen ook een jaar samen met mij gelopen. Nu heeft iedereen een eigen kruisje.”

Genoeg wandelervaring

Na vijftien jaar mogen we Carola een Vierdaagse-veteraan noemen. Wat doet ze nog aan voorbereiding? ,,Het eerste jaar heb ik veel getraind. Alles is dan nieuw voor je. Maar tegenwoordig train ik niet meer extra. Ik heb zoveel wandelervaring in de benen en bovendien doet het toch altijd pijn met zulke evenementen. Daar ontkom je niet aan.”

Hechte vriendschap

Sinds vier jaar loopt Carola de Vierdaagse samen met haar vriendin Aike. ,,In Cuyk deed ik mee aan de Kennedymars en Aike kwam bij ons lopen. We raakten aan de praat en sindsdien is er een hechte vriendschap.” Aike woont in het dorpje Ooij bij Nijmegen, maar vanwege de coronacrisis woont ze nu tijdelijk bij Carola in Almelo.

Omdat de twee vriendinnen toch graag willen lopen, doen ze dit jaar mee aan twee bijzondere wandelevenementen. Volgende week de Avond4daagse Home Edition én later in juli de Alternatieve Vierdaagse. ,,Ik zag het bericht over de Alternatieve Vierdaagse op de site van indebuurt Almelo en dacht: ‘daar moeten we aan meedoen’.” Carola en Aike gaan van 21 tot en met 24 juli elke dag tien kilometer lopen. ,,Voor de Vierdaagse had ik een week verlof opgenomen, maar toen dat evenement werd afgelast, heb ik het verlof ingetrokken. Daarom gaan we ’s avonds na werktijd lopen.”

Eindigen op Via Gladiola

De vriendinnen hebben een compleet programma uitgestippeld voor de week van de Vierdaagse. ,,Op dinsdag en woensdag lopen we door de natuur rond Almelo. Donderdagavond rijden we naar Nijmegen en lopen in de Ooijpolder. De vrijdag heb ik wel vrij en lopen we de route van de dertig kilometer van de Vierdaagse. We eindigen dan op de bekende Via Gladiola in Nijmegen.” Of er dan ook mensen klaar staan met gladiolen? ,,Ja misschien wel ja. Dat zou wel leuk zijn. ik denk sowieso dat het wel eens druk kan worden rond Nijmegen met mensen die toch gaan wandelen.”