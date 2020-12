Dat is smullen: Rotterdamse gebakkraam combineert oliebol met limoncello

VideoLimoncello en een oliebol. Gaat dat samen? Jazeker, zegt Wendy Knubben van gebakkraam Nieuwe Ommoordseweg in Rotterdam-Ommoord. Een oliebol met een vulling van de Rotterdamse, ambachtelijk gemaakte likeur LimonGERSo is daar vanaf morgen te koop. ,,De mensen die al mochten proeven, vinden het op z'n Rotterdams gezegd, focking lekker .”

Nee, zelf was Jeroen Ballot, de bedenker van de LimonGERSo, nooit op het idee gekomen om zijn likeur in een oliebol te verwerken. Toch liggen de LimonGERSobollen vanaf morgen in de toonbank bij gebakkraam Nieuwe Ommoordseweg in Rotterdam-Ommoord. Eigenares Wendy Knubben was direct enthousiast toen een kennis opperde om de likeur en een oliebol te combineren.

Experimenteren

,,Jeroen heeft een fles van de limoncello bij mij langs gebracht en ik ben vanmorgen gaan experimenteren. Dat was een vrolijk begin van de dag’’, zegt ze lachend. ,,In de eerste oliebol zat namelijk nog teveel limoncello. Toen ik die proefde was dat best even heftig. Die alcohol voelde ik wel even binnenkomen.”

Na een paar uur experimenteren was de nieuwste Rotterdamse oliebol klaar. Ballot: ,,De mensen die al mochten proeven, vinden het, op z’n Rotterdams gezegd, focking lekker.” Knubben vult aan: ,,Ik hoop dat mensen over een paar dagen in de rij staan om de oliebol te kopen.”

Verkopen

Hoewel nog maar een klein aantal mensen de nieuwe oliebol proefde, meldde zich vandaag ook al een andere eigenaar van een gebakkraam bij Ballot. ,,Die willen de bol misschien ook wel gaan verkopen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk.”

Het is niet voor het eerst dat de LimonGERSo verwerkt wordt in andere gerechten. Eerder werd het bijvoorbeeld verwerkt in de marinade voor zalm en cheesecake. Ballot: ,,Maar hier was ik zelf nooit opgekomen. Misschien komt dat doordat ik zelf eigenlijk helemaal niet zo'n zoetekauw ben.”

