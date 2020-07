Emma (58) schreeuwt transitie van de daken: ‘De operatie is niet wat mij vrouw maakt’

Hoe een Russische program­meur en Nederland­se ondernemer Tetris tot een wereldwijd succes maakte

8 juli In de zomer van 1984 creëert een programmeur uit de Sovjet-Unie een spel dat dwars door het IJzeren Gordijn weet te breken. Hoe kon Tetris in de jaren 80 de hele wereld veroveren, terwijl die wereld in tweeën gespleten was tussen het welvarende Amerika en de stagnerende Sovjet-Unie?