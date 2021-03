Fee (22) inspireert mensen op TikTok met onderwerpen die taboe lijken: ‘Ze voelen zich gehoord’

De 22-jarige Fee is met haar TikTok-video’s niet meer weg te denken van het platform. Ze maakt korte filmpjes over onderwerpen die voor veel jongeren misschien een taboe zijn. Autisme, angststoornissen, OCD; alles maakt ze bespreekbaar. ,,Ik vind het fijn om mensen iets te kunnen leren.’’

Fee is al ruim twee jaar actief op TikTok. Een paar maanden geleden veranderde haar content van vermakelijke video’s naar serieuzere video’s. ,,Ik zie veel Amerikaanse TikTokkers voorbij komen die serieuze onderwerpen aankaarten en in Nederland wordt dit niet veel gedaan. Daar zie ik vooral komedie’’, vertelt Fee.

@fee.ekkers belangrijk bericht, zie het helaas nog vaak voorbij komen 😔 #fy #foryou ♬ origineel geluid - Fee

Idee

En dus besloot ze om zélf video’s over serieuze onderwerpen te gaan maken. ,,Ik wilde het proberen, om te achterhalen of dit is wat Nederland nodig heeft’’, zegt Fee. Ze begon met het maken van video’s over verschillende stoornissen waar veel jongeren mee te maken hebben, maar waar weinig over gesproken wordt.

In het begin bedacht Fee zelf welke onderwerpen ze onder de aandacht wilde brengen. ,,Ik dacht aan de mensen in mijn omgeving, die zelf een stoornis hebben’’, vertelt ze. Maar inmiddels worden haar video’s zo goed bekeken, dat kijkers in de reacties aan haar vragen of ze over bepaalde onderwerpen wil vertellen.

Omdat haar video’s behoorlijk informatief zijn, doet Fee eerst de nodige research. ,,Ik kijk eerst in mijn eigen omgeving of iemand mij iets kan vertellen over een bepaald onderwerp. Zo niet, dan schakel ik internet in en ga ik me heel goed inlezen.’’

Reacties

De moeite die Fee in haar video’s steekt, is niet voor niks. ,,Ik krijg veel reacties van mensen die er blij mee zijn. Ze voelen zich geaccepteerd en vinden het fijn dat ik uitleg op welke manier je ergens mee om kunt gaan.’’

Haar doel is om mensen iets bij te kunnen brengen en om misverstanden over bepaalde stoornissen bespreekbaar te maken. ,,Ik krijg ook veel berichten van mensen die me dankbaar zijn dat ik hier aandacht aan schenk. Ze voelen zich gehoord en gezien. Voor hen doe ik het.’’

