Ivan gaat viral op TikTok met prachtig gebaar voor onbekende voorbijgangers

Martijns moeder komt terug van pensioen om op corona-afdeling te werken en ontvangt lovende reacties

30 oktober De 66-jarige Marian Schuitemaker was al twee jaar met pensioen nadat ze bijna drie decennia in de zorg had gewerkt. Toen Nederland te maken kreeg met het coronavirus en de werkdruk in de ziekenhuizen begon toe te nemen, hoefde Marian er niet lang over na te denken: ,,Ik dacht, ik wil helpen.”