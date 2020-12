‘Mutti’ Ulrike (103) overleefde corona en deze kerst kwam haar grootste wens óók nog uit

Hartverwar­mend: kerken steken Rotterdam­mers hart onder de riem met kerstbood­schap

22 december Nu de kerkdeuren in Rotterdam grotendeels gesloten blijven en zelfs de nachtmis met Kerstmis is geschrapt, proberen de gezamenlijke christelijke kerken in de stad tóch licht in de duisternis te scheppen. Met een fraaie kerstboodschap, verpakt in een video. ,,Een mooi gebaar in deze donkere tijden.’’