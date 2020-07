Roosje (3) van Nijmeegse boswachter Tim gaat viral op Twitter: ‘Papa, even stoppen. Ik wil dansen’

Blaffen, miauwen, janken? Nee, het is doodstil in de asiels en dat is goed

22 juli Het ene huisdier na het andere verliet de afgelopen maanden kwispelend of spinnend het asiel. De coronacrisis deed blijkbaar veel mensen verlangen naar dierlijk gezelschap. Maar hoe geliefd zijn al die viervoeters nu nog? De zomervakantie is immers altijd hét moment waarop veel dieren worden gedumpt. ,,Dit jaar is het anders. In Klarenbeek is nog maar één hond beschikbaar.”