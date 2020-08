Van abonnementen tot evenementen: omboeken, een voucher, je geld terug, of laat maar zitten?

Geannuleerde concerten, festivals, en vakanties: veel mensen zitten door corona met verlopen kaartjes, ongebruikte tickets en vouchers. Of met een maandenlang niet gebruikt abonnement van een sportschool of vereniging. Wat moet je ermee?

Evenementen

Van festivals tot sportwedstrijden, in heel Nederland werden afgelopen maanden evenementen geannuleerd en uitgesteld vanwege het coronavirus. Veel organisaties bieden vouchers, tegoedbonnen of inhaalmogelijkheden aan ter compensatie. Zo roept de cultuursector mensen op om hun ticket in te ruilen voor een voucher die ze later kunnen gebruiken. Daartoe heeft het de website bewaarjeticket.nl in het leven geroepen, waar kaarthouders terecht kunnen voor meer informatie.

Quote Je hebt gewoon recht op teruggave van je geld, of het nu gaat om een vakantie­reis of een vliegtic­ket Zo’n voucher hoef je overigens niet te accepteren. ,,Je hebt gewoon recht op teruggave van je geld’’, zegt Anneke van Kesteren, jurist bij het Juridisch Loket. ,,Of het nu gaat om een vakantiereis of een vliegticket, of een evenement dat verplaatst wordt naar volgend jaar.’’



Geld terugvragen kan per brief of mail, waarin je aangeeft geen gebruik te willen maken van een voucher en graag het betaalde bedrag teruggeboekt ziet. ,,Een redelijke termijn voor terugbetaling is veertien dagen’’, stelt Van Kesteren. Door de coronacrisis kan echter wel sprake zijn van overmacht. Dit betekent dat de organisator andere gemaakte kosten, bijvoorbeeld voor een treinkaartje of een hotelovernachting, niet hoeft te vergoeden.

Abonnementen en lidmaatschappen

Ook in het geval van lidmaatschappen, bijvoorbeeld van de sportschool, heb je als consument recht op een vergoeding of terugbetaling van het volledig betaalde bedrag. Je hebt immers geen gebruik van de dienst kunnen maken, maar hiervoor wel betaald.

,,Als je de sportschool tijdens de coronacrisis niet kon bezoeken, heb je recht op restitutie van je maandelijkse abonnementsgeld’’, zegt Van Kesteren. ,,Het is ook een reden om je abonnement op te zeggen, of op te schorten als je een vaste abonnementsperiode hebt. Je abonnement loopt dan na afloop door voor de duur van de gemiste maanden.’’

Volledig scherm ,,Als je de sportschool tijdens de coronacrisis niet kon bezoeken, heb je recht op restitutie van je maandelijkse abonnementsgeld.” © ANP

Bij andere lidmaatschappen ligt het soms ingewikkelder. Neem bijvoorbeeld de vaste standplaats op de camping. ,,Strikt genomen heb je recht op een vergoeding als je geen gebruik kunt maken van de standplaats. Maar ik raad mensen aan om in gesprek te gaan met de campingbaas.’’ Je kunt natuurlijk besluiten om de sportschoolhouder of campingeigenaar tegemoet te komen. ,,Het is voor iedereen een ongekende situatie die voor ons allemaal gevolgen heeft.’’

Quote Als je een pakketreis hebt gekocht die door de reisaanbie­der wordt geannu­leerd, dien je je geld terug te krijgen Vakanties

Voor mensen die de vakantie nog voor de boeg hebben maar twijfelen of ze wel moeten gaan, is het raadzaam om de annuleringsregels na te kijken. Bij veel reisorganisaties is het mogelijk een geplande reis om te boeken of het ticket in te ruilen voor een voucher waarmee de vakantie later kan doorgaan. Als je een pakketreis hebt gekocht die door de reisaanbieder wordt geannuleerd, dien je je geld terug te krijgen. Wie zelf zijn pakketreis heeft geannuleerd en de kosten terug wil, moet kunnen aantonen dat er sprake is van buitengewone omstandigheden. Kun je dat niet, dan mag de reisaanbieder annuleringskosten in rekening brengen. Hiervoor geldt: hoe later je annuleert, hoe hoger de kosten.



Wil je een zelf georganiseerde vakantie annuleren uit angst voor besmetting, dan hoef je meestal niet op een vergoeding te rekenen. ,,Slechts een handjevol verzekeraars beschouwt het coronavirus als geldige annuleringsreden’’, zegt Bas Knopperts, verzekeringsexpert bij Independer. ,,En daarbij wordt ook gekeken wanneer de annuleringsverzekering is afgesloten.’’

Zo vergoedt Aegon alleen annuleringskosten als de verzekering is afgesloten voor 14 maart en een allrisk-dekking heeft. De reis moet tevens geboekt zijn voordat er sprake was van een oranje of rood reisadvies. Bij De Europeesche worden annuleringskosten vergoed als de verzekerde een allrisk annuleringsverzekering heeft die voor 27 februari is afgesloten. En alleen als de vakantiebestemming op dat moment nog niet door het coronavirus was getroffen.

Knopperts: ,,Als je nu je vakantie moet annuleren of afbreken, bijvoorbeeld vanwege een lockdown op de reisbestemming, dan is het bij een paar verzekeraars mogelijk om de kosten terug te krijgen. „Maar de meeste hebben die vanwege corona uitgesloten van dekking.’’

Ook als jij of een reisgenoot besmet raakt met het coronavirus en ziek wordt, kun je een beroep doen op je reis- en annuleringsverzekering. ,,Ziek zijn is een geldige reden om te annuleren, de reis eerder af te breken of hulp te krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van repatriëring’’, aldus de verzekeringsexpert. Wanneer op de reisbestemming blijkt dat je niet van alle faciliteiten gebruik kunt maken, mag je een vergoeding eisen. „Een vakantiepark of camping die veel voorzieningen kent en allerlei animatie voor kinderen, waarvan het merendeel gesloten is, rechtvaardigt een vergoeding’’, zegt Van Kesteren. ,,Zeker wanneer het aannemelijk is dat je juist díe camping of dát vakantiepark hebt geboekt vanwege de voorzieningen.’’

Vliegtickets

Nederlanders die hun buitenlandse vakantie al hebben geannuleerd en met een voucher zitten, kunnen alsnog hun geld terugkrijgen. Onlangs bleek uit een onderzoek van de Inspectie voor de Luchtvaart en Leefomgeving (ILT) dat vliegtuigmaatschappijen KLM, Corendon, Transavia en TUI tijdens de coronacrisis passagiers ongevraagd vouchers hebben aangeboden zonder de keuze voor terugbetaling of een andere vlucht. Ook hebben ze reizigers die hier bezwaar tegen maakten niet de optie geboden om hun geld terug te krijgen. Inmiddels hebben de vier luchtvaartmaatschappijen hun beleid aangepast. Passagiers kunnen nu weer kiezen tussen een vervangende vlucht, terugbetaling of een voucher.

Volledig scherm De incheckbalie van KLM op luchthaven Schiphol. © Hollandse Hoogte / ANP

Wie zelf besluit niet te vliegen, doet er slim aan contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij om erachter te komen welk restitutiebeleid ze voeren. ,,Als je zelf annuleert, vervallen je rechten en kun je je nergens meer op beroepen’’, zegt Paul Vaneker van EUclaim, dat passagiers helpt om compensatie te krijgen van luchtvaartmaatschappijen. „Wil je annuleren, dan is ons advies om te wachten, want mogelijk wordt de vlucht geannuleerd door de vliegmaatschappij.’’

Het kan voorkomen dat de luchtvaartmaatschappij weigert om je aan boord van een vlucht te laten gaan, bijvoorbeeld omdat het vermoeden bestaat dat je ziek bent. ,,In dat geval valt er niets te claimen’’, zegt Vaneker. ,,De gezagvoerder heeft altijd de zogeheten final call. Als die vindt dat de veiligheid in het geding is, mag je niet aan boord.’’