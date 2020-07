Zo krijg je meer verbondenheid in je relatie

1. Er zijn oefeningen om dichter tot elkaar te komen. Probeer deze twee eens.

Sta tegenover elkaar. Adem een paar keer diep in en uit, houd elkaars handen vast en kijk een paar minuten stilzwijgend in elkaars ogen, ontspan je gezicht en lichaam. In gedachten zeg je tegen jezelf: deze man (of vrouw) is iemand met vergelijkbare behoeften, verlangens en emoties als ik. Deze persoon heeft fijne dingen beleefd en ook tegenslagen gekend in het leven, net zoals ik. We lijken meer op elkaar dan dat we van elkaar verschillen.