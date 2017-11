'Afval verwerk je, verlies niet'

ColumnNynke de Jong schrijft een paar keer per week over wat haar bezighoudt.

Misschien denk je er vandaag even extra aan. Misschien denk je sowieso de hele dag nergens aan. Heeft het je brein overgenomen.

Vandaag is het Allerzielen, en gedenken we de doden. Een gewoonte vanuit de kerk, maar doordat KRO-NCRV er ieder jaar een televisieprogramma omheen maakt, is het inmiddels ook bij niet-kerkelijk Nederland een beetje bekend.

Ik weet heel veel mensen voor wie ik vandaag een kaarsje zou willen branden. De dood kwam al een paar keer in mijn leven voorbij. Maar gelukkig nog nooit zo dichtbij dat het de bodem onder mijn bestaan vandaan sloeg. Het verdriet was er, maar nooit zo allesomvattend dat ik ’s ochtends in mijn bed bleef liggen.

Van dichtbij heb ik gezien dat rouw een monster is dat je leven op kan vreten. Men zegt dat het slijt, maar een rouwproces is een grillig iets. Rouw komt in golven, leerde ik. Het ene moment lijkt het gesleten, tot je een geurtje ruikt, een liedje hoort. En dan kan het ineens voelen alsof het gisteren was dat je je geliefde verloor.

De vijf fasen van rouw - ­die zo vaak worden aangehaald - zijn misleidend. Alsof je stapsgewijs door de stadia ontkenning, protest, vechten, depressie en aanvaarding gaat. Sommige mensen komen nooit bij die laatste stap aan. Sommige mensen kunnen de eerste stap al amper accepteren.

Ik zag ze in mijn omgeving, de rouwenden, en ik wilde zo graag iets doen. Helpen. Maar dat kan bijna niet. Rouwen moet je zelf doen. Daar zijn geen oplossingen voor. Het enige wat je als omstander kunt doen, is luisteren. Laat ze de verhalen vertellen, keer op keer. Kom niet met oplossingen, met zinnen die beginnen met ‘weet je wat jij zou moeten doen?’. Kom niet met ‘ik ken iemand die’- verhalen over rouwenden die hun leven oppakten. Luister. Maak desnoods een pan soep, maar houd verder je anekdotes voor je.