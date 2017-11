Beste VVD, cultuursubsidies zijn de ruggengraat van de samenleving

SP-kamerlid Peter Kwint reageerde met de opmerking dat de Nederlandse muziekscene meer behelst dan ‘Kane en Kensington’. En zo is het. Daarnaast zijn Kane en Kensington ook ooit ergens begonnen. Er wordt vaak schromelijk overschat hoeveel bands verdienen met hun werk. Je kunt gaaf in het voorprogramma van een internationale band staan, maar die bands leggen geld bij om het voor elkaar te krijgen. En anderhalve minuut spelen in DWDD zorgt ook niet voor een zwembad vol briefjes van 100.



Cultuursubsidies zijn de ruggengraat van de samenleving. Haal je die weg, dan blijft er een muzikale eenheidsworst over die werkelijk niet om aan te horen is.