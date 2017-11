Betreuren, een lievelingswoord van politici

Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid voor het CDA, zal niet een al te best weekend hebben gehad. Zaterdag bracht NRC Handelsblad het nieuws dat hij bij een informatiebijeenkomst over strafvervolging voor de daders van de MH17-ramp een Oekraïner heeft geinstrueerd die beweerde dat hij ten tijde van het neerschieten van het vliegtuig, Oekraïense gevechtsvliegtuigen in de buurt van het toestel had gezien.



Alleen was hij ten tijde van de ramp helemaal niet in de buurt van het rampgebied. Hij had zijn verhaal al bij verschillende instanties gedaan, maar eenieder deed zijn verhaal af als niet bruikbaar, omdat hij gewoon niet in de buurt was die dag. Omtzigt zat bij deze informatiebijeenkomst in een panel en deed net alsof hij de man niet kende. Terwijl hij hem daarvoor nog uitgebreid sprak, en hem via sms instrueerde over wat hij moest zeggen.