De arm van de koning

Dat die foto niet massaal gedeeld werd, kwam door die ándere foto van de middag in de Jordaan, de foto waarop Eberhard van der Laan tijdens het wandelen een arm kreeg van de koning. De ene man van middelbare leeftijd die de ander ondersteunt, omdat hij, zoals we allemaal weten, ernstig ziek is.



Tegenwoordig is elke foto van Van der Laan er eentje die aandacht krijgt. Omdat we willen weten hoe het met hem gaat. Aan de blik in zijn ogen en aan zijn tred proberen we af te lezen hoe hij zich voelt. Omdat we zo graag willen dat hij het nog een poosje volhoudt. Niet omdat we altijd zo betrokken zijn bij het wel en wee van een burgemeester van Amsterdam, maar omdat Eberhard een vader is, met jonge kinderen. Een vader die hier nog lang niet klaar is. Die gun je nog meer dan slechts 'een poosje'. Die gun je een beter lot.



Die arm die de koning hem gaf, is de arm die we hem allemaal zouden willen geven. We willen hem allemaal wel ondersteunen. Maar dat gaat niet, want we kennen hem niet, en we kunnen alleen op een afstandje met hem meeleven.



Inmiddels is de burgemeester bedolven onder de kaartjes, de tekeningen, de zelf geborduurde beterschapswensen. Eenieder probeert op z'n eigen manier te laten weten dat er aan de burgemeester gedacht wordt. Die arm van de koning was al dat medeleven in één gebaar gevangen. Ik zie onze vorst eigenlijk zelden als de vertegenwoordiger van het volk. Maar vrijdagmiddag was hij dat sowieso.